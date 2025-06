Drogen vernichtet: Hier brennen 300 Mio. US-Dollar

Die Militärjunta in Myanmar (das einstige Burma, Anm.) hat am Donnerstag, anlässlich des Internationalen Tages gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel, in einem symbolischen Akt Drogen im Wert von 300 Millionen US-Dollar (umgerechnet 256 Mio. Euro) verbrannt (siehe Video oben).