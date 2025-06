Feuerdrama: Zigarette als tödliches Verhängnis

Nach dem verheerenden Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in einem Mehrparteienhaus in Villach sind die Ermittlungen nun abgeschlossen. „Die Brandursache ist als sorgloser Umgang mit Rauchwaren zu sehen“, bestätigt die Polizei der „Krone“. „Wir gehen davon aus, dass die Frau eingeschlafen sein dürfte. Man geht davon aus, dass der Brandherd von der Couch seinen schicksalhaften Lauf genommen hat.“ Rund 70 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um das Flammeninferno zu bekämpfen.