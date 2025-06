Irans Außenminister ist in Moskau eingetroffen

Unterdessen: Explosionen in Teheran

Unterdessen kam es im Osten der iranischen Hauptstadt Teheran am Sonntagabend zu Explosionen. Dort seien mehrere Militärstützpunkte, berichtete der iranische Staatssender IRIB. Unter anderem befindet sich dort ein hochsensibler militärischer Komplex in der Vorstadt Parchin. Nach Angaben des israelischen Militärs greifen die Streitkräfte derzeit militärische Infrastruktureinrichtungen in Teheran und im Westen des Irans an. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.