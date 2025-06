Darum bleiben Russland und China verdächtig ruhig

Das russische Außenministerium spricht in einer ersten Stellungnahme nach den US-Angriffen auf die iranischen Nuklearanlagen von einer „verantwortungslosen Entscheidung“, die gegen das Völkerrecht verstoße. Ganz ähnlich fällt die Reaktion aus dem Außenamt in Peking aus, in der die Angriffe „scharf verurteilt“ werden. Die Konfliktparteien, „insbesondere Israel“, sollten das Feuer einstellen.