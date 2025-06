Weiß Trump, was er tut? Die wichtigsten Antworten

Die Angriffsfläche in der Region ist riesig. Mehr als 40.000 amerikanische Soldaten sind auf Stützpunkte im Nahen Osten verteilt – und alle sind in Reichweite iranischer Raketen. „Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die Situation für die USA nahezu unkontrollierbar geworden ist, weil die weitere Entwicklung davon abhängt, wie der Iran jetzt reagiert“, analysiert der Nahost-Experte Jan Busse von der Universität der Bundeswehr München.