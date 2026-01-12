Restaurant der Alten Burg wartet auf Betreiber

Einkehrmöglichkeiten mit kulinarischem Angebot sind in der Künstlerstadt Gmünd in Kärnten rar. Deshalb sind Gemeindevertreter bestrebt, für die Alte Burg einen Pächter zu finden. Doch bisher gibt es noch niemanden, der das Lokal betreiben möchte.
Die Alte Burg in Gmünd steht noch immer ohne Gastro-Betreiber da. „Es gibt wohl Gespräche, aber noch gibt es keine fixen Pächter, die das idyllische Burg-Restaurant oberhalb unserer Künstlerstadt betreiben wollen“, sagt der Gmünder Amtsleiter Christian Rudiferia.
Einkehrmöglichkeiten dringend benötigt
Gemeindevertreter sind bestrebt, bis zum Frühjahr Betreiber für das Lokal in der alten Festung zu finden. „Wir benötigen Einkehrmöglichkeiten, vor allem Restaurants – das kulinarische Angebot ist bei uns rar“, so Rudiferia.
Denn vor allem für die unzähligen Gäste, die jährlich in die Stadt pilgern, um das Kultur- und Kunstangebot zu nutzen, braucht es attraktive Einkehrmöglichkeiten mit warmen Speisen.
Bis Oktober 2025 wurde das Burg-Lokal von Stefanie Mayer und Christian Pirstnig betrieben, das Duo geht nun andere Wege – wir haben berichtet. „Viel zu investieren wäre nicht. Die Vorgänger würden das Inventar übergeben.“ Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: gmuend@ktn.gde.at oder 04732/2215
