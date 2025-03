Zuwanderer: Segen oder Fluch für den Arbeitsmarkt?

Wer als Asylwerber ins Land kommt, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Wien. Die Stadt bietet Wohnraum, Sozialleistungen und Förderprogramme – doch gelingt die Integration tatsächlich?

Ein zentraler Gradmesser für eine gelungene Integration ist die Erwerbstätigenquote. Während insgesamt 74,1 Prozent der Bevölkerung in Österreich arbeiten, liegt diese Quote bei Menschen mit Migrationshintergrund nur bei 68,5 Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen ohne ausländischen Hintergrund liegt diese bei 76,6 Prozent und bei Zuwanderern aus den EU-Staaten vor 2004 sogar bei über 80 Prozent. Schlusslicht sind Menschen aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak. Mit 48 Prozent ist hier nur jeder zweite in einem Arbeitsverhältnis.