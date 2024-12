Integration am Arbeitsmarkt kommt an ihre Grenzen

Österreichs Integrationspolitik steht vor einer Zerreißprobe. Die jüngsten Zahlen zeichnen ein düsteres Bild: 155.000 Menschen sind in Wien arbeitslos oder befinden sich in Schulungsprogrammen, davon haben 75 Prozent einen Migrationshintergrund​. In den Volksschulen der Hauptstadt spricht jeder zweite Erstklassler kein Deutsch. Auch in den anderen Bundesländern explodieren die Zahlen der außerordentlichen Schüler.