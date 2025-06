Aggressive Rote Feuerameise auf dem Vormarsch

Die Europäische Kommission nimmt Italien derzeit deutlich in die Mangel: Das Land habe es versäumt, die Einschleppung und Ausbreitung der Roten Feuerameise (Solenopsis invicta) zu verhindern sowie zu bekämpfen, wie es in der Verordnung über invasive gebietsfremde Arten vorgesehen ist. Solche Arten gehören laut der EU-Kommission zu den fünf Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt in Europa und weltweit.