FETTastisch! Diese Pommes sind nicht zu schlagen

Packung aus dem Gefrierschrank holen, aufreißen, aufs Blech und ab in den vorgeheizten Backofen. 20 Minuten später verbrennt man sich sowohl die Finger als auch den Gaumen an der gold-gelb gebackenen Köstlichkeit. Gerade mit dem Aufschwung von Fast-Food-Ketten in den 1970er-Jahren hat auch der Konsum von Pommes in Österreich stark zugenommen. Schätzungen zufolge konsumiert jeder Österreicher im Jahr zwischen sieben und neun Kilogramm Pommes, ein guter Teil wird zu Hause zubereitet.