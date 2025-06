Sind Österreichs Berge zu touristisch überlaufen?

Erst am Sonntag kam es zu einer Tragödie in Tirol, als drei Bergsteiger auf der Mittagsspitze durch einen Blitzschlag getötet wurden. Plötzliche Wetterumschwünge, wie sie in den Alpen häufig vorkommen, stellen besonders für unerfahrene Wanderer eine enorme Gefahr dar. Trotz markierter Wege und Warnhinweisen unterschätzen viele die Naturgewalten.