Hundehaltung: Wie beschäftigen Sie Ihr Haustier?

Ein gewisses Standard-Repertoire an Kommandos ist bei Hunden unerlässlich. Mit deren Erlernen beginnt man am besten schon im Welpenalter, denn Befehle wie „Sitz“, oder „Bei Fuß“ sollte jeder Hund so rasch wie möglich beherrschen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch kreative Tricks, wie Rollen oder Gegenstände-Apportieren. Doch nicht nur das Beibringen solcher Kommandos ist wichtig, um unsere Fellfreunde sinnvoll zu beschäftigen. Gemeinsames Spielen, Hundesport, Intelligenzspielzeug oder auch einfach lange Spaziergänge in der Natur halten Hunde fit – körperlich, aber auch geistig.