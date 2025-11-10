Kühbauer kratzt am tollen Punkeschnitt von Glasner

Kein Vorbeikommen an Daxbacher

Doch auch Kühbauer ist in einer Statistik am aufsteigenden Ast, beträgt sein Punkteschnitt beim LASK mittlerweile 1,87, wenn man beide Äras zusammenzählt. Sollte der Siegeslauf anhalten würde der Burgenländer bald an den Erfolgstrainern Oliver Glasner (1,97) und Valerien Ismael (1,98) anklopfen wo speziell bei Ismael auch im Europacup für Furore gesorgt wurde. Im Vergleich dazu hatte Thomas Sageder ebenso wie Kühbauer-Vorgänger Joao Sacramento einen Schnitt von 1,33.