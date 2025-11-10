Kühbauer kratzt am tollen Punkeschnitt von Glasner

Seit dem Wiederantritt von Didi Kühbauer eilt der LASK von Sieg zu Sieg und ist bereits seit fünf Pflichtspielen ohne Punktverlust und ohne Gegentor. Sollte der Erfolgslauf weitergehen kratzt Don Didi auch bald an den Werten der Linzer Erfolgstrainer wie Oliver Glasner oder Valerien Ismael.
Er kam, sah und brachte den LASK auf die Siegerstraße zurück! Seit dem Wiederantritt von Didi Kühbauer sind die Linzer seit nunmehr fünf Pflichtspielen unbesiegt, kassierten dabei noch keinen einzigen Treffer. Womit die Schwarz-Weißen nun tabellarisch auch wieder in Tuchfühlung mit der Spitze sind, der Rückstand auf den Dritten und kommenden Gegner Sturm Graz beträgt nur noch drei Zähler.
Kein Vorbeikommen an Daxbacher
Doch auch Kühbauer ist in einer Statistik am aufsteigenden Ast, beträgt sein Punkteschnitt beim LASK mittlerweile 1,87, wenn man beide Äras zusammenzählt. Sollte der Siegeslauf anhalten würde der Burgenländer bald an den Erfolgstrainern Oliver Glasner (1,97) und Valerien Ismael (1,98) anklopfen wo speziell bei Ismael auch im Europacup für Furore gesorgt wurde. Im Vergleich dazu hatte Thomas Sageder ebenso wie Kühbauer-Vorgänger Joao Sacramento einen Schnitt von 1,33.
Der im Frühjahr entlassene Markus Schopp kam immerhin noch auf 1,68. Den besten Punkteschnitt bei den Linzern hatte übrigens Karl Daxbacher mit 2,23 – dies ist aber dessen geschuldet, dass man damals teils in der Regionalliga gekickt hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.