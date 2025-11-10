Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

5 LASK-Siege in Serie

Kühbauer kratzt am tollen Punkeschnitt von Glasner

Oberösterreich
10.11.2025 14:08
Kühbauers LASK eilt von Erfolg zu Erfolg
Kühbauers LASK eilt von Erfolg zu Erfolg(Bild: GEPA)

Seit dem Wiederantritt von Didi Kühbauer eilt der LASK von Sieg zu Sieg und ist bereits seit fünf Pflichtspielen ohne Punktverlust und ohne Gegentor. Sollte der Erfolgslauf weitergehen kratzt Don Didi auch bald an den Werten der Linzer Erfolgstrainer wie Oliver Glasner oder Valerien Ismael.

0 Kommentare

Er kam, sah und brachte den LASK auf die Siegerstraße zurück! Seit dem Wiederantritt von Didi Kühbauer sind die Linzer seit nunmehr fünf Pflichtspielen unbesiegt, kassierten dabei noch keinen einzigen Treffer. Womit die Schwarz-Weißen nun tabellarisch auch wieder in Tuchfühlung mit der Spitze sind, der Rückstand auf den Dritten und kommenden Gegner Sturm Graz beträgt nur noch drei Zähler.

Kein Vorbeikommen an Daxbacher
Doch auch Kühbauer ist in einer Statistik am aufsteigenden Ast, beträgt sein Punkteschnitt beim LASK mittlerweile 1,87, wenn man beide Äras zusammenzählt. Sollte der Siegeslauf anhalten würde der Burgenländer bald an den Erfolgstrainern Oliver Glasner (1,97) und Valerien Ismael (1,98) anklopfen wo speziell bei Ismael auch im Europacup für Furore gesorgt wurde. Im Vergleich dazu hatte Thomas Sageder ebenso wie Kühbauer-Vorgänger Joao Sacramento einen Schnitt von 1,33.

Der im Frühjahr entlassene Markus Schopp kam immerhin noch auf 1,68. Den besten Punkteschnitt bei den Linzern hatte übrigens Karl Daxbacher mit 2,23 – dies ist aber dessen geschuldet, dass man damals teils in der Regionalliga gekickt hatte.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
169.108 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
109.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.453 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Oberösterreich
5 LASK-Siege in Serie
Kühbauer kratzt am tollen Punkeschnitt von Glasner
Highlights im Video
5. Sieg! LASK mit Kühbauer auf der Erfolgswelle
Ried-Sieg im Video
Tor in 97. Minute! Last-Minute-Wahnsinn im Derby
Jetzt Tickets sichern!
Ticket-Rekord bei „Maria Theresia – Das Musical“
Krone Plus Logo
Aufregung in OÖ
Steuergeld soll „Pleite-Flug“ wiederbeleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf