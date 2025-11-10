Trumps Polit-Show verpufft: Buhrufe statt Applaus

Touchdowns mit Trump-Geste

Während der Halbzeit im Spiel der Washington Commanders gegen die Detroit Lions leitete er eine Vereidigungszeremonie für neue Soldaten und sprach die Worte „I will obey the orders of the President of the United States“ („Ich werde den Anordnungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten Folge leisten“) über das Stadionsoundsystem. Dabei mischten sich erneut Applaus und Buhrufe der Zuschauer. Einige Spieler feierten unterdessen Touchdowns mit Trumps charakteristischem Fauststoß.