Gnadenlos ausgepfiffen

Trumps Polit-Show verpufft: Buhrufe statt Applaus

Außenpolitik
10.11.2025 13:59

Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump am Sonntag mit einer spektakulären Polit-Show vor einem Football-Spiel auftrumpfen, während der Zeremonie prasselten aber zahlreiche Buhrufe auf ihn ein. Ein deutliches Zeichen der derzeit so gespaltenen Reaktionen auf die Politik des Präsidenten.

0 Kommentare

Der Abend sollte mit einem Showeffekt für die vielen Zuschauer im Northwest Stadium in Landover, Maryland beginnen. Kurz bevor Trump das Stadion betrat, ließ er die Air Force One über die Fans fliegen. Er ist der erste amtierende US-Präsident seit fast 50 Jahren, der ein reguläres NFL-Spiel besuchte, wie US-Medien berichteten.

Touchdowns mit Trump-Geste
Während der Halbzeit im Spiel der Washington Commanders gegen die Detroit Lions leitete er eine Vereidigungszeremonie für neue Soldaten und sprach die Worte „I will obey the orders of the President of the United States“ („Ich werde den Anordnungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten Folge leisten“) über das Stadionsoundsystem. Dabei mischten sich erneut Applaus und Buhrufe der Zuschauer. Einige Spieler feierten unterdessen Touchdowns mit Trumps charakteristischem Fauststoß.

Während des Spiels kommentierte Trump live für das Fernsehen einzelne Spielzüge und zeigte sich interessiert am Verlauf der Partie. Vor seiner Ankunft hatte ein Lions-Spieler den „Trump-Dance“ nachgeahmt, um die Ankunft des Präsidenten auf humorvolle Weise zu feiern. Trump verließ das Stadion vor Spielende.

Die Resonanz der Fans auf den US-Präsidenten hätte sich Trump wohl etwas anders vorgestellt.
Die Resonanz der Fans auf den US-Präsidenten hätte sich Trump wohl etwas anders vorgestellt.

Stadion soll nach ihm benannt werden
Das Spiel war ausverkauft, nachdem Trumps Besuch angekündigt worden war. Laut ESPN-Berichten zeigte sich der Präsident zudem interessiert daran, dass das geplante neue Stadion der Washington Commanders seinen Namen tragen könnte – eine Idee, die weder von Trump noch vom Team offiziell bestätigt wurde. Das neue Stadion soll 2030 in Washington DC eröffnen und rund 3,7 Milliarden Dollar (ca 3,2 Mrd. Euro) kosten.

Trumps Verhältnis zu den Commanders und dem Stadionprojekt war zuvor nicht immer konfliktfrei. Im Juli drohte er, das Projekt zu blockieren, sollte das Team nicht seinen früheren Namen „Redskins“ wieder aufnehmen, der 2022 aufgrund seiner problematischen Konnotation für Native Americans gestrichen wurde. Das Team hat bisher keinen Hinweis auf eine Namensänderung gegeben.

Lesen Sie auch:
Vor allem die allgemeine Teuerung frisst Trumps Popularität regelrecht auf.
Versprechen verfehlt?
Trump kämpft mit einem historischen Umfragetief
28.10.2025
„Wird so kommen“
Trump will Stadion nach sich selbst benennen
09.11.2025
Aufreger in der NFL
Erst mit Trump-Gruß gefeiert, dann Schlag kassiert
10.11.2025

Trump outet sich als Sport-Fan
Neben Trump nahmen auch Verteidigungsminister Pete Hegseth, White House Chief of Staff Susie Wiles, Bildungsministerin Linda McMahon sowie der republikanische Senator Steve Daines aus Montana am Spielbesuch teil. Trumps Auftreten reiht sich in eine Serie prominenter Sportauftritte ein, darunter die Ryder Cup-Golfturniere, das Daytona 500-Autorennen und die US Open im Tennis.

