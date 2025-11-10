Wenn das Herz lauter ist als die Vernunft

Am 20. November startet in den heimischen Kinos die Italo-Romantik Komödie „Du & Ich und alle reden mit“ in den Kinos. Passend zum Kinostart verlost die „Krone“ ein Romantik-Dinner am Kahlenberg sowie Kinotickets für den Film.
Die Möbelrestauratorin Lara und der frisch geschiedene Lehrer Piero treffen sich zu ihrem ersten Date. Von trauter Zweisamkeit jedoch keine Spur: Ihre personifizierten inneren Stimmen mischen sich unaufhörlich und ohne Rücksicht auf Verluste ein – rational, romantisch, instinktiv oder völlig verrückt. Zwischen Humor, Missverständnissen und peinlichen Momenten kämpfen Lara und Piero sich durch das Chaos der ersten Eindrücke, um herauszufinden, ob das Treffen ein totaler Reinfall oder vielleicht der Beginn einer neuen Liebe ist.
Erfolgsregisseur Paolo Genovese bringt nach „Perfetti Sconosciuti“ („Das perfekte Geheimnis“) endlich wieder eine große italienische Komödie in die Kinos, die in Italien bereits zum Publikumshit avancierte. Mit Du & Ich und alle reden mit rückt er ebenso originell wie charmant den ewigen Balanceakt zwischen Herz, Kopf und Bauchgefühl ins Zentrum und beweist: Liebe ist vielleicht verrückt, aber stets ein Abenteuer wert.
Candle Light Dinner gewinnen
Zum Kinostart am 20.11. verlost die „Krone“ ein Candle Light Dinner im Skyline am Kahlenberg sowie 1x2 Kinotickets für den Film. Nehmen Sie Ihr Herzblatt mit auf ein wunderschönes Date mit einem atemberaubenden Blick über die Bundeshauptstadt.
Zusätzlich verlosen wir auch noch 4x2 Kinotickets für den Film. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 20.11, 09:00 Uhr