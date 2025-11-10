Am Weg zum WM-Triumph kämpft Norris um Anerkennung

„Verstappen fuhr wie ein Gott!“, attestierte sogar die „Daily Mail“ aus Norris‘ englischer Heimat. „Es war eine außergewöhnliche Fahrt, auch wenn Lando Norris mit seinem Sieg in Interlagos ein perfektes Wochenende hinlegte und damit seinen Anspruch auf den Titel geltend machte“, schrieb der „Guardian“. Nicht anders die Lobeshymnen aus Spanien: „Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, doch Verstappen bleibt der König: Max liefert eine Glanzleistung vom letzten Platz“, hieß es bei „Mundo Deportivo“.