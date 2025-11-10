Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht das Schönste“

Am Weg zum WM-Triumph kämpft Norris um Anerkennung

Formel 1
10.11.2025 14:04
Lando Norris triumphierte in Brasilien.
Lando Norris triumphierte in Brasilien.(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)

Ein Publikumsliebling ist Lando Norris noch nicht allerorts. Der mögliche Formel-1-Weltmeister in spe musste nach seiner souveränen Fahrt zum Sieg beim Großen Preis von Sao Paulo erneut Buhrufe ertragen. „Es gibt immer Leute, die versuchen, einen ein wenig herunterzuziehen“, sagte Norris. „Das ist nicht gerade das Schönste.“ Emotionaler Sieger war ausgerechnet Max Verstappen, dem nach seinem wilden Ritt von der Boxengasse auf Platz drei die Herzen zuflogen.

0 Kommentare

„Verstappen fuhr wie ein Gott!“, attestierte sogar die „Daily Mail“ aus Norris‘ englischer Heimat. „Es war eine außergewöhnliche Fahrt, auch wenn Lando Norris mit seinem Sieg in Interlagos ein perfektes Wochenende hinlegte und damit seinen Anspruch auf den Titel geltend machte“, schrieb der „Guardian“. Nicht anders die Lobeshymnen aus Spanien: „Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, doch Verstappen bleibt der König: Max liefert eine Glanzleistung vom letzten Platz“, hieß es bei „Mundo Deportivo“.

(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)

Piastri in der Abwärtsspirale
Doch der König muss seinen Thron räumen, sollte nicht noch ein Formel-1-Wunder passieren. Mit 49 Punkten Rückstand reist Verstappen in knapp eineinhalb Wochen nach Las Vegas. Dazwischen liegt mit 24 Zählern Rückstand auf seinen McLaren-Teamkollegen noch Oscar Piastri, der im Sprint crashte und im Hauptrennen über Rang fünf nicht hinauskam.

  Piastri, der so lange in der Saison wie der Titelkandidat Nummer eins ausgesehen hat, schaffte es in den vergangenen fünf Grand Prix nicht mal mehr aufs Podest. „Wenig Form, kein Schwung: Piastris schlechte Serie hält an, und der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein“, stellte „The Age“ in Piastris Heimat Australien fest. Der 24-Jährige befinde sich „in einer Abwärtsspirale“.

Lesen Sie auch:
Der beschädigte Bolide von Charles Leclerc
Rückschlag in der WM
„Eine Schande!“ Mega-Frust nach Ferrari-Fiasko
10.11.2025
Aus in Brasilien
Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“
10.11.2025
Verrückte Aufholjagd
„Er fuhr wie ein Gott!“ Staunen über Verstappen
10.11.2025

Steile Lernkurve bei Norris
Konstanz auf höchstem Niveau zeigt gegen Ende seiner bereits siebenten F1-Saison vor allem Norris. Er habe sich zu Jahresbeginn wahrscheinlich zu viele Gedanken darüber gemacht, wie die Menschen ihn wahrnehmen würden und er dargestellt werde, sagte Norris in São Paulo nach seinem siebenten Saisonsieg. „Ich habe gelernt, besser mit diesen Dingen umzugehen“, betonte er.

Nicht, indem es ihm nun egal sei. „Ich möchte immer noch einen guten Eindruck hinterlassen.“ Es gehe eher darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sagte Norris. „McLaren leistet hervorragende Arbeit und stellt mir ein großartiges Auto zur Verfügung. Wir geben jedes Wochenende unser Bestes, und auch abseits der Rennstrecke gebe ich alles. Das ist sehr bereichernd.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
169.108 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
109.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.453 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf