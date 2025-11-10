Ex-Schumacher-Manager will Prachtvilla verkaufen!

Willi Weber, langjähriger Manager des deutschen Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, will seine Villa in Stuttgart verkaufen, in der er mit seiner Frau auch nach der Trennung des Paares wohnt!
Wir wohnen da noch zusammen, bis das Haus verkauft ist“, sagte der 83-Jährige. Erst dann wolle er seinen Lebensmittelpunkt in den Raum Frankfurt zu seiner Lebensgefährtin verlegen. „Man muss erst eins machen und danach das andere.“
„Die Weltlage ist grad schlecht!“
Weber erwartet einen Verkaufserlös von rund 15 Millionen Euro für Haupt- und Nebenhaus. Beim Verkauf spiele ihm die aktuelle Lage allerdings nicht in die Karten: „Du musst erst mal jemanden finden“, sagte er auch der „Bild“-Zeitung. „Die Weltlage ist grad schlecht, ein Hausverkauf, na ja – die Zeit ist nie ideal.“
Das Anwesen aus dem Jahr 2004 wird auf einem Immobilienportal mit knapp 3.000 Quadratmetern Grundstück, acht Parkplätzen und 875 Quadratmetern Wohnfläche auf vier Etagen beworben, inklusive Spa-Bereich mit Infinitypool.
„Fantastische Beziehung“ Schumacher/Weber
Weber hatte 1988 das Management Schumachers übernommen, damals ein 19 Jahre altes Nachwuchstalent aus Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Der spätere siebenmalige Formel-1-Weltmeister sprach lange von einer „fantastischen Beziehung“, bevor Ende 2009 die langjährige Schumacher-Sprecherin Sabine Kehm das Management übernahm.
