Eiskunstlauf

Österreich erstmals seit 2016 in allen EM-Bewerben

Wintersport
10.11.2025 13:58
Anita und Andreas Straub
Anita und Andreas Straub(Bild: GEPA)

Österreichs Eiskunstlauf wird bei den Europameisterschaften Mitte Jänner in Sheffield in allen vier Bewerben vertreten sein!

Erstmals seit 2016 tritt wieder ein rot-weiß-rotes Eistanz-Duo an, die Wiener Geschwister Anita und Andreas Straub schafften am Wochenende bei der Icechallenge in Graz die Qualifikation.

Die Vorarlbergerin Olga Mikutina kam beim internationalen Event in der steirischen Hauptstadt auf Rang drei. Maurizio Zandron wurde Fünfter, Anton Skoficz Sechster.

Porträt von krone Sport
krone Sport
