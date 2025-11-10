Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückschlag in der WM

„Eine Schande!“ Mega-Frust nach Ferrari-Fiasko

Formel 1
10.11.2025 13:17
Der beschädigte Bolide von Charles Leclerc
Der beschädigte Bolide von Charles Leclerc(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)

Mega-Frust bei Ferrari! Sowohl Lewis Hamilton als auch sein Teamkollege Charles Leclerc schieden am Sonntag beim Grand Prix von Brasilien aus. „Dieses Resultat ist eine Schande für uns“, meint Teamchef Fred Vasseur. Im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM musste der Rennstall einen heftigen Rückschlag hinnehmen.

0 Kommentare

Für Ferrari setzte es die bereits dritte Nullnummer der Saison. Lewis Hamilton und Charles Leclerc kamen beide nicht ins Ziel, die Scuderia ist damit in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull Racing nur noch Vierter.

„Es war ein sehr harter Sonntag. Ich hatte das Gefühl, dass wir zumindest mit Charles gut positioniert waren, aber wir haben den Preis für die Kollision zwischen Antonelli und Piastri bezahlt, was sehr bitter für ihn und das Team ist“, hadert Fred Vasseur.

Fred Vasseur
Fred Vasseur(Bild: AP/Ettore Chiereguini)

Es sei „enttäuschend, denn er war in einer Position, in der er um Platz eins oder zumindest einen Podiumsplatz hätte kämpfen können. In so einer Situation verliert man nicht nur selbst Punkte, sondern schenkt sie auch den anderen.“

Lesen Sie auch:
Max Verstappen begeisterte mit einer Aufholjagd.
Verrückte Aufholjagd
„Er fuhr wie ein Gott!“ Staunen über Verstappen
10.11.2025
Kurz vor F1-Krönung
Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“
10.11.2025
Aus in Brasilien
Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“
10.11.2025

Albtraum für Hamilton
Auch bei Lewis Hamilton ist der Ärger groß. „Das ist ein Albtraum, den ich seit einiger Zeit durchlebe“, kommentiert der Rekordchampion das Fiasko. Sein Chef versucht, optimistisch zu bleiben. „Jetzt geht es zurück nach Maranello, um uns bestmöglich auf die letzten drei Rennen des Jahres vorzubereiten“, so Vasseur.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
169.108 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
109.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.453 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf