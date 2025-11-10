„Eine Schande!“ Mega-Frust nach Ferrari-Fiasko

Mega-Frust bei Ferrari! Sowohl Lewis Hamilton als auch sein Teamkollege Charles Leclerc schieden am Sonntag beim Grand Prix von Brasilien aus. „Dieses Resultat ist eine Schande für uns“, meint Teamchef Fred Vasseur. Im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM musste der Rennstall einen heftigen Rückschlag hinnehmen.
Für Ferrari setzte es die bereits dritte Nullnummer der Saison. Lewis Hamilton und Charles Leclerc kamen beide nicht ins Ziel, die Scuderia ist damit in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull Racing nur noch Vierter.
„Es war ein sehr harter Sonntag. Ich hatte das Gefühl, dass wir zumindest mit Charles gut positioniert waren, aber wir haben den Preis für die Kollision zwischen Antonelli und Piastri bezahlt, was sehr bitter für ihn und das Team ist“, hadert Fred Vasseur.
Es sei „enttäuschend, denn er war in einer Position, in der er um Platz eins oder zumindest einen Podiumsplatz hätte kämpfen können. In so einer Situation verliert man nicht nur selbst Punkte, sondern schenkt sie auch den anderen.“
Albtraum für Hamilton
Auch bei Lewis Hamilton ist der Ärger groß. „Das ist ein Albtraum, den ich seit einiger Zeit durchlebe“, kommentiert der Rekordchampion das Fiasko. Sein Chef versucht, optimistisch zu bleiben. „Jetzt geht es zurück nach Maranello, um uns bestmöglich auf die letzten drei Rennen des Jahres vorzubereiten“, so Vasseur.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.