„Eine Schande!“ Mega-Frust nach Ferrari-Fiasko

Albtraum für Hamilton

Auch bei Lewis Hamilton ist der Ärger groß. „Das ist ein Albtraum, den ich seit einiger Zeit durchlebe“, kommentiert der Rekordchampion das Fiasko. Sein Chef versucht, optimistisch zu bleiben. „Jetzt geht es zurück nach Maranello, um uns bestmöglich auf die letzten drei Rennen des Jahres vorzubereiten“, so Vasseur.