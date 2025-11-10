Rodler brechen Test ab! Weltcups in Igls wackeln

Nachtschicht am Eisausbau

In einer Nachtschicht hatten Bahnarbeiter und Experten versucht, die Problemstelle mittels Änderung der Eisprofile in den Griff zu bekommen. Nicht mit dem gewünschten Erfolg. Eigentler zog seine Schützlinge nach fünf Fahrten neuerlich zurück, weil ein zu hohes Sturz- und damit Sicherheitsrisiko bestand: „Die Kurve 13 bis zur Ausfahrt 14 hat sich als Schwachstelle herausgestellt. Was ärgerlich ist, da bereits im Vorfeld expliziert darauf hingewiesen wurde.“