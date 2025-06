Wanderer harrte am Berg Stunden auf einem Bein aus

Schwieriger Nachteinsatz

Schnell war den Einsatzkräften klar, dass sich der Vermisste wohl in einer Wand des Bayernsteiges befinden muss. Dort konnten sie den Mann aufgrund der Dunkelheit zunächst nicht finden. „Mit der Drohne konnten wir ihn dann orten und sehen, dass er in 60 Meter Höhe auf einer ganz kleinen Stufe hing“, so der Bergretter.