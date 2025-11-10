FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein

Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt der Weltverband 20 Millionen Dollar (17,30 Millionen Euro) für den neuen Fonds zur Verfügung. Wie er genau ausgestaltet wird, soll laut FIFA in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festgelegt werden. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler ihr Gehalt nicht mehr bekommen, weil ihre Arbeitgeber finanzielle Probleme haben.