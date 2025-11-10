Hitler-Rede während Gedenkveranstaltung

Etwa 40 bis 50 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Neun neue sogenannte Stolpersteine, die an jüdische Bewohner Mödlings erinnern sollen, wurden vorgestellt. Während eines Musikstücks, das darauf folgte, hörten die Teilnehmer plötzlich, dass aus einem gegenüberliegenden Wohnhaus überaus laut eine Hitler-Rede abgespielt wurde. „Alle haben sofort zu dem Fenster hinübergeschaut und waren vollkommen sprachlos“, so Schimanowa. Mindestens die Hälfte des Musikstücks mussten die Teilnehmer den surrealen Klängen dieser Rede folgen, so Schimanowa.