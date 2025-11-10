Extremsportler sauer: „Ich bin nicht abgestürzt!“

Der Tiroler Extremsportler Philipp Zellner ist verärgert über eine Berichterstattung im fernen Südasien. Denn ein vermeintlicher Absturz mit dem Paragleiter, wie ein Medium berichtet hatte, hat so nie stattgefunden. Eine Suchaktion samt Helikopter gab es aber ... Im Gespräch mit der „Krone“ klärt der 36-Jährige auf.
Über die Berichterstattung der indischen Zeitung „The Times of India“ kann der Tiroler Extremsportler Philipp Zellner, der auf Biwakflüge mit dem Paragleiter spezialisiert ist, nur verärgert den Kopf schütteln. Das Medium berichtete von einer spektakulären Rettungsaktion beim Rani-Sui-See nahe der nordindischen Stadt Kullu.
Dort soll der 36-jährige Tiroler mit dem Gleitschirm eine Notlandung gemacht und dadurch schwere Rückenverletzungen erlitten haben.
Als wir Holz holen gingen, bin ich ausgerutscht und habe mir den mittleren Lendenwirbel L3 verletzt.
Philipp Zellner
Bild: tirolair.com
Beim Holzholen ausgerutscht und verletzt
Das stimmt so aber nicht ganz. Die „Krone“ telefonierte mit Zellner. Er stellt richtig: „Ich bin ganz normal mit dem Paragleiter gelandet und habe das Zelt zum Campieren aufgestellt. Als wir dann Holz holen gingen, bin ich ausgerutscht und habe mir den mittleren Lendenwirbel L3 verletzt.“
Indisches Medium berichtete von Suchaktion
„The Times of India“ hatte berichtet, dass die Billing Paragliding Association am Samstag von einer Notlandung erfahren habe, woraufhin eine große Such- und Rettungsaktion gestartet worden sei.
Zellner bestätigte gegenüber der „Krone“ zwar, dass er mit dem Hubschrauber aufgrund seiner Verletzung geborgen worden sei. „Dass daraus aber gleich ein Absturz mit dem Paragleiter gemacht wird, ist mir unerklärlich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.