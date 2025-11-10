Extremsportler sauer: „Ich bin nicht abgestürzt!“

Beim Holzholen ausgerutscht und verletzt

Das stimmt so aber nicht ganz. Die „Krone“ telefonierte mit Zellner. Er stellt richtig: „Ich bin ganz normal mit dem Paragleiter gelandet und habe das Zelt zum Campieren aufgestellt. Als wir dann Holz holen gingen, bin ich ausgerutscht und habe mir den mittleren Lendenwirbel L3 verletzt.“