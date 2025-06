St. Pölten erlaubt nun Party bis Mitternacht

Reaktion von Anrainer noch fraglich

Davon profitieren heuer das Franziskanerfest, der Herrenplatz in Weiß, der Italienische Abend, das Bravissimo, die Tonkünstler und Pop am Dom. Daraus Nutzen ziehen sollen auch die Gastrobetriebe. Bleibt nur abzuwarten, wie die Innenstadtbewohner darauf reagieren. In der Vergangenheit haben sich diese immer wieder wegen des „Party-Lärms“ im Zentrum beschwert.