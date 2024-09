Buntes Spektakel erobert Straßen von St. Pölten

Toll, toller, bravissimo! So lautet derzeit das Motto in der Landeshauptstadt. Das Straßenkunstfestival verwandelt die St. Pöltner Innenstadt auch heuer wieder in eine riesige, farbenfrohe Freiluftbühne. Noch bis heute wird hier von 12.30 bis 23 Uhr allerlei Programm geboten und von Besuchern fleißig „Hutgeld“ als Gage an die Künstler verteilt.