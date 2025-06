BMW M2 CS: Seinen Brüdern hat er etwas voraus

Was für ein Fest für sportliche BMW-Fans: Der M2 CS ist das stärkste Fahrzeug der Marke, das ausschließlich auf Hinterradantrieb setzt, da dem hinterradgetriebenen M4 nur 510 PS zugesprochen werden. War der M2 trotz gleicher Plattform bisher immer mit einem Leistungsmanko behaftet, darf er jetzt voll aufschließen. Im Vergleich zum Standard-M2 sind es 50 Mehr-PS, von 2750 bis 5730/min. liegen 650 Nm an (ebenfalls plus 50). Lediglich der BMW M4 CS leistet noch 21 PS mehr (bei identischem Maximaldrehmoment).