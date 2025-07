Hochzeit von Bayern-Kumpel und dann Traum-Urlaub

„Tage in bester Gesellschaft“

Für Familie Laimer ging es anschließend jedenfalls weiter in den Süden. Der ÖFB-Legionär postete vor wenigen Tagen Fotos aus dem Sardinien-Urlaub. Sie zeigen den Kicker zusammen mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Töchterchen. Dazu schrieb der 28-Jährige: „Ein paar freie Tage in bester Gesellschaft genießen.“