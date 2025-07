Beamte müssen wegen Schiffsunglück vor Gericht

In Italien müssen sechs Beamtinnen und Beamte vor Gericht, weil sie bei einem Schiffsunglück im Jahr 2023 fahrlässig gehandelt haben sollen. Damals zerschellte ein Holzboot in Sichtweite des Strandes an Felsen. Mehr als 90 Migrantinnen und Migranten kamen ums Leben.