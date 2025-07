Van der Poel steigt mit Lungenentzündung aus

Fieber am Montag

Van der Poel war in der ersten Phase dieser Tour de France einer der Protagonisten. Er gewann die zweite Etappe in Boulogne-sur-Mer und trug das Gelbe Trikot. Nach der 15. Etappe lag er in der Gesamtwertung aber fast eine Stunde und 40 Minuten hinter Leader Tadej Pogacar. Gleichzeitig machten sich offenbar Erkältungssymptome bemerkbar. „Am Montag verschlechterte sich sein Zustand deutlich. Am Abend bekam er Fieber. Er wurde deshalb zu Untersuchungen ins Spital in Narbonne gebracht“, hieß es von den Team-Verantwortlichen. Der Straßen-Weltmeister von 2023 muss nach Einschätzung der Ärzte mindestens eine Woche ruhen.