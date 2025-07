Täter wollte Mädchen mit Pfefferspray überwältigen

Der Vergewaltigungsversuch ereignete sich am 14. April 2025 gegen 21.50 Uhr in Kremsmünster, am sogenannten „Kremstalweg“ im Bereich Güterweg „Tratengrub“. Das Opfer, ein 14-jähriges Mädchen, war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs. Plötzlich wurde es von dem Unbekannten von hinten überfallen. Der Angreifer sprühte der Schülerin mehrfach Pfefferspray ins Gesicht, griff ihr zwischen die Beine und versuchte in ihre Hose zu gelangen. Das Opfer wehrte sich stark, schrie mehrmals laut um Hilfe und konnte so den Triebtäter vertreiben. Er lief ins Gebüsch und verschwand.