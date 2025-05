Tourismus erwartet mehr Urlauber bei hohen Kosten

Dieser Optimismus stehe in keinem Widerspruch zum am selben Tag veröffentlichten Tourismusbarometer von Deloitte und der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV), so Franz Hörl, Obmann des WKÖ-Seilbahn-Fachverbands. Der Barometer verortete unter den Touristikern eine deutlich verschlechterte Stimmung. Die ÖHV habe nur die internen Kostenentwicklungen der Hotels betrachtet. Dort werde es aufgrund von Energiepreisen und Lohnerhöhungen schwierig, profitabel zu arbeiten.