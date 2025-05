Neue Spiele und Bücher für clevere Kinder

Federflink – Piatnik

In „Federflink“ übernehmen die Spieler:innen die Rollen von bunten Vögeln wie Wuschelmeisen, Langfederfinken und Wellenstaren, die sich auf Drahtseilen in Pose werfen, um das perfekte Selfie zu schießen. Ziel ist es, die Vögel so auf den Drahtseilen zu positionieren, dass sie den Abbildungen auf den Selfie-Karten entsprechen. Dabei dürfen Vögel vorsichtig zur Seite geschoben werden, jedoch nur mit der Vogelfigur und niemals mit den Händen – gar nicht so einfach! Zum Spiel geht es HIER!