Was sich für den GAK beim Österreicher-Topf ändert

Transferzeit, Zeit der Gerüchte! Mit Christopher Cvetko (Klagenfurt) wird beim GAK ein neuer Name lanciert, ein gstandener Mittelfeldmann mit österreichischem Pass. „Ein guter Spieler“, so Didi Elsneg, weiter lässt sich der GAK-Sportchef allerdings nicht in die Karten schauen. Wobei er beim anstehenden Kaderumbau verrät, dass der GAK den rot-weiß-roten Weg nicht verlassen wird.