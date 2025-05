Schwerer Sturz! MotoGP-Pilot liegt im Krankenhaus

In einem zweitägigen Privattest hatte Marini evaluieren wollen, ob für ihn beim 8-Stunden-Rennen in Suzuka, das am 3. August stattfinden wird, ein Start infrage kommt. Nach dem Grand Prix in Silverstone hatte sich der 27-Jährige deshalb direkt in den Flieger nach Japan gesetzt haben, um das Motorrad zu testen.