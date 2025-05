Betis am Boden: „Sie fingen an, uns wehzutun“

Manuel Pellegrini (Betis-Trainer):

„Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt, wir haben ein Tor geschossen, wir hatten weitere Chancen. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir von Verletzungen betroffen, Abde zum Beispiel. Wir konnten Chelsea nicht mehr wehtun und sie fingen an, uns wehzutun. Eine Saison, in der wir uns für Europa qualifiziert und ein Finale erreicht haben, ist ein Schritt nach vorne. Ich bin sicher, dass die Fans das genauso sehen.“