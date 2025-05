Geisel-Geschwister erneuern in Video Angebot an JJ

„Drückt sich leider weg“

JJ hat darauf nicht reagiert. Nun haben die vier Geisel-Angehörigen ihr Angebot erneuert. „Wir sind gerade hier in Wien, also laden wir dich ein, uns zu treffen“, heißt es in dem Video, das unter anderem von Daniel Kapp verbreitet wurde, der sich laut eigener Aussage ehrenamtlich für die israelischen Familien engagiert. Offenbar sei JJ gewillt, seine Plattformen und Reichweiten für politische Botschaften zu nutzen, hätten die Angehörigen zu Kapp gesagt. Deshalb brauche der Sänger ein „tieferes Verständnis der Situation vor Ort“. „Leider drückt er sich weg“, kommentierte Kapp auf der Plattform X.