Auf der Suche nach dem Bergdoktor

Die Erfolgsserie mit Hans Sigl hat gerade wieder Drehzeit in den Tiroler Bergen. Mit Hunderttausenden Zuschauern pro Sendung zählt sie zu den großen wöchentlichen TV-Ereignissen. Aber es ist eben nicht nur der charmante Doktor samt Crew, sondern auch die atemberaubende Landschaft, die so viele Fans hat. Unsere Autorin wanderte in der Gegend rund um den Wilden Kaiser in Tirol – zwischen „Gruberhof“ und Bergdoktor-Praxis.