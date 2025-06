Konzerttickets: So wollen Betrüger an unser Geld

Seitdem Österreich den Songcontest in Basel gewonnen hat und klar ist, dass vermutlich die Bundeshauptstadt den Bewerb im kommenden Jahr austragen wird, läuten auch beim Cyberexperten der „Krone“, Dr. Cornelius Granig, alle Alarmglocken. In ganz Europa seien schon jetzt Menschen auf der Suche nach billigen Unterkünften in Wien fürs kommende Jahr. Denn eines ist klar: Steht der Termin, werden auch die Preise in die Höhe schnalzen. Womit aber auch die Stunde der Betrüger schlägt, warnt Granig die „Krone“-Leser.