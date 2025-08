Scouts im Stadion – war das Bövings Abschied?

Was für ein Start des Meisters! Sturm legte beim LASK wie von der Tarantel gestochen los und hatte schon nach zwölf Minuten den 2:0-Sieg fixiert. Herrschte vor einem Jahr nach dem 0:1-Fehlstart bei Rapid noch Katzenjammer, so war die Stimmung bei den Schwarzen gestern bestens. Wobei Jürgen Säumel den Ball flach hält.

„Wir freuen uns sehr über den Sieg. Über weite Strecken haben wir es gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Trotzdem glaube ich, dass wir es richtig einordnen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir schon Phasen gehabt, in denen wir Probleme und das nötige Spielglück mit dem Lattenschuss gehabt haben“, meinte der Sturm-Trainer, der mit Tim Oermann (Knöchel) leider einen weiteren Verletzten zu beklagen hat. Der Neuzugang, der eine bärenstarke erste Halbzeit ablieferte, humpelte gestern mit Krücken durch das Trainingszentrum, ehe es für weitere Untersuchungen in das Spital ging. Eine genaue Diagnose soll es laut Klub am Montag geben.