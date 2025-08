150 Bewerbungen und es kamen nur Absagen

Wer wäre da nicht frustriert? Ein 19-jähriger Linzer sucht verzweifelt eine Lehrstelle, will am liebsten IT-Techniker werden. Und obwohl er schon 150 Bewerbungen abgeschickt hat, gab´s – wenn überhaupt – bisher nur Absagen. Warum die Suche so schwer ist, weiß AMS-Chefin Iris Schmidt.