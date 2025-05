„Hatte keine Ahnung“: So belastet Benko seine Frau

Schwer bewachte Familienvilla

Das von den Benkos bis vor Kurzem genutzte Anwesen in Innsbruck Igls, das in den Büchern der Eigentümergesellschaft zwischenzeitlich mit rund 80 Millionen Euro bewertet war, sollte übrigens über einen eigenen Tresorraum verfügen. Zumindest wurde ein derartiges Zimmer in der Planungsphase intensiv mit den Architekten abgestimmt. Einen Einblick in den Entwurf dieses Raumes, in dem sich teure Schmuckstücke gut lagern ließen, finden Sie hier: