Nach Anti-Israel-Eklat meldet sich JJ nun zu Wort

„Braucht dringend Geschichtslektion“

„JJ ist ein großartiger Sänger – aber offenbar politisch gefährlich schlecht beraten“. Mit diesen Worten hatte sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstagvormittag zuerst gegenüber der „Krone“ zu den Aussagen des Sängers geäußert. „Wer Israel ausschließen will und mit Russland in einen Topf wirft und dabei mit keinem Wort den beispiellosen Terrorangriff der Hamas erwähnt, mit 1200 Toten und immer noch entführten Geiseln, braucht keine Bühne, sondern dringend eine Geschichtslektion“, betont Mikl-Leitner. Zudem stellt sie weiter klar: „In Niederösterreich wird es jedenfalls keinen ESC ohne Israel geben! Antisemitismus hat in Europa keinen Platz – egal, wie er sich tarnt.“