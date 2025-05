Leo XIV: Nonne prophezeite ihm Wahl zum Papst

„Hier bin ich, Herr, was du willst, werde ich tun. Und in diesem Geist bin ich heute bei euch“, sagte der Pontifex im Gespräch mit einer Gruppe von Peruanerinnen und Peruanern. Er besuchte am Dienstag auch unerwartet das Dikasterium der Bischöfe, das er seit 2023 bis zu seiner Papst-Wahl geführt hatte, und unterhielt sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.