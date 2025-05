Sparpaket trifft SPÖ-Kernwähler besonders hart

Grüne sehen „unsoziales“ Sparpaket

Die Grünen sehen sich durch die Analyse des Sparpakets in ihrer Kritik an der Bundesregierung bestätigt. Alma Zadic, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, meinte: „Die Regierung spart dort, wo es am meisten wehtut – bei den Familien, bei den Kindern, bei den Alleinerziehenden. Eine Mutter, die an der Supermarktkassa arbeitet und sich Sorgen macht, ob sie den nächsten Schulausflug ihres Kindes noch bezahlen kann, hat jetzt noch weniger in der Geldbörse. Während Spitzenverdiener:innen völlig verschont bleiben.“