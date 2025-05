Mehr Sichtbarkeit für die heimische Jazz-Szene

Die Bewerbung ist eröffnet

In den drei Kategorien „Live Act“, „Album“ und „Newcomer“ können sich Jazz- und World-Musiker bereits bewerben. Als Bewertungszeitraum gilt der 26. 8. 2024 bis zum 25. 8. 2025. Ende Oktober werden die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben, die schließlich am 28. November in einer Gala musikalisch auftreten. Die Besonderheit dabei: Die Jazzpreis-Konzerte gehen auf Österreichtour. Nach der Premiere im Porgy&Bess in Wien im Vorjahr, ist nun Kärnten mit dem Casino in Velden an der Reihe – mit einer Live-Übertragung auf Ö1.