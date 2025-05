Trump sprach vor Putin-Telefonat mit Selenskyj

Russland hält an Maximalforderungen fest

Kreml-Sprecher Dimitri Peskow bekundete vor dem nunmehr dritten Telefonat der Präsidenten, dass Russland an einer politisch-diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts interessiert sei – dabei greift Russland nicht nur unvermindert Ziele im Nachbarland an, der Kreml hält auch unbeirrt an seinen Maximalforderungen in dem Krieg fest: ein Verzicht Kiews auf einen NATO-Beitritt und die von Russland annektierten Gebiete.