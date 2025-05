Das steht im „Pilnacek-Papier“ zum FPÖ-U-Ausschuss

Sondersitzung im Parlament am Mittwoch, veranstaltet durch die FPÖ. Es geht um die Causa Pilnacek und die „schwarzen Netzwerke im Innenministerium“. Die „Krone“ hat das „Verlangen“ vorliegen. Fraktionsführer und Generalsekretär Christian Hafenecker und Kollegen beziehen sich darin auf die umstrittenen Ermittlungen rund um die Todesumstände des Justiz-Sektionschefs, der am 20. Oktober 2023 in einem Nebenarm der Donau aufgefunden wurde. Unter anderem gibt es Aussagen der Notärztin, wonach Beamte ihr gesagt hätten, man brauche keine Obduktion. Die Beamten bestreiten freilich.