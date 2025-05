Ski-Ass rät Ferrari-Piloten: „Es gibt Zeiten, …“

Ski-Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone durfte zuletzt beim Formel-1-Rennen in Imola die Zielflagge schwenken und hatte anschließend auch einen Rat für die Ferrari-Piloten parat. „Es gibt Zeiten, in denen man kämpft“, so die Italienerin, die derzeit selbst mit einer schweren Verletzung umgehen muss.