Verschwörungstheorien und „politische Notwehr“

„Wirrwarr an Themen“

Alexander Pröll gesteht der FPÖ ihren Ausschuss zu, kritisiert jedoch die Flut an Anfragen, die die Behörden blockiere. Begleitung von blauen Zwischenrufen. Die FPÖ unterstütze bei Pilnacek die Verschwörungstheorien von Peter Pilz (Buch „Der Tod des Sektionschefs“), um die Arbeit der Polizei schlechtzumachen. Pröll verweist auch bei der Corona-Vergangenheit auf die Verschwörungstheorien der FPÖ. Ähnliche Vorwürfe von ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti: Die FPÖ stütze Verschwörungstheorien und bringe ein Wirrwarr an Themen ein.